Laspunta.it - Velletri, il bilancio della Polizia Locale. Elevate 19.205 multe per 1 milione e 397 mila euro.

Ladi, in occasioneFesta di San Sebastiano rende nota l’attività del Comando nel 2024, il Corpo più grande e con il territorio più vasto dei Castelli Romani.Dati significativi che il comandante dr. Maurizio Santarcangelo ha reso noti. Va detto subito che nel 2024 sono state19.205 contravvenzioni per violazioni al CodiceStrada, per un importo accertato di 1.397.000.108 sono stati i veicoli sequestrati, 24 le patenti ritirate. Rilevati 193 incidenti stradali e 1.057 i ricorsi trattati in Prefettura. Nell’ambitogestione delle violazioni amministrative diverse dal Codicestrada, sono state41 ordinanze di ingiunzione per 49.984.Nel settore vigilanza edilizia i controlli eseguiti sul territorio hanno dato questi esiti:Accertamento di violazioni penali relative ad opere realizzate o in fase di costruzione e alle conseguenti comunicazioni all’Autorità Giudiziaria sono stati n.