Uomo morto fuori dall'Ufficio immigrazione a Roma. I testimoni: "In fila per la richiesta d'asilo". La Questura: "Cittadino rumeno non in coda"

Nella notte tra lunedì e martedì 28 gennaio unè stato ritrovato senza vita a pochi metridelladi, all’angolo tra via Patini e via Salviati, nel punto in cui i migranti si mettono inin attesa di ottenere un appuntamento per faredi asilo.Secondo la nota dellasi tratta di unche non si trovava in, essendo “uncomunitario a cui era stato notificato un ordine di allontanamento dal territorio nazionale”, e che aveva “trovato riparo in un giaciglio di fortuna” nei paraggi. Il decesso, si legge ancora nella nota, “è avvenuto per cause naturali.”Invece, secondo leanze di alcune persone che si trovavano indurante la notte accanto all’, si tratta di una persona che, come loro, era in attesa di ricevere un appuntamento dalla, fin dalla sera di lunedì 27 gennaio.