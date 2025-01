Calciomercato.it - UFFICIALE, allenatore esonerato dai giocatori: “Ha distrutto lo spogliatoio”

Leggi su Calciomercato.it

Comunicato choc: “Ha avuto irriguardose condotte e rivolto gravi offese all’intera squadra, portando i, all’unanimità, a richiedere l’allontanamento”Non è la prima volta che unviene ‘mandato via’ dai, ma forse è la prima volta per davvero che avviene così in modo plateale. All’unanimità e con l’appoggio totale del presidente, scagliatosi contro lo stesso tecnico con parole pesantissime.cacciato dai: “Halo” (Pixabay) – Calciomercato.itCapuanodaidel Trapani: “Rivolto gravi offese”Terzo addio stagionale, un record, per Eziolino Capuano dopo Taranto (in estate) e Foggia (si è dimesso a fine ottobre). Il sessantenne di Salerno è durato solo 8 partite in Sicilia, partendo benissimo con 2 vittorie e 1 pareggio nelle prime tre.