Gqitalia.it - Timothée Chalamet sta creando un merch di Bob Dylan?

Leggi su Gqitalia.it

Per la sua ospitata al Saturday Night Live nel fine settimana,ha presentato un medley di successi di Bobcome Outlaw Blues e Tomorrow Is a Long Time. Ma dopo lo spettacolo, ha anche distribuito un po' diandising con un cappello alquanto particolare.Il cappellino nero è stato indossato al contrario, con il testo immortale "Don't Think Twice, It's Alright" ricamato e in bella vista. È una delle canzoni più tristi di- e non è poco, visto che si tratta dello stesso uomo che ha scritto "quando pensi di aver perso tutto, scopri che puoi sempre perdere un po' di più" - ed è ampiamente considerata una delle opere più sacre. E data la lunghezza del press tour per l'imminente biopic con protagonista, A Complete Unknown è un cambio di marcia significativo rispetto alla scelta del cosplay vista alla première di New York.