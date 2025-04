Ermal Meta la rivelazione sorprende tutti Fortuna non è la mia prima figlia

Ermal Meta, la rivelazione sorprende tutti: "Fortuna non è la mia prima figlia" – Ermal Meta ha da sempre conquistato il pubblico con la sua voce intensa e le sue canzoni piene di emozione. Ma stavolta, a far battere il cuore dei suoi fan non è stata una canzone, bensì una confessione personale che nessuno si aspettava. Da qualche tempo si sapeva che il cantante era diventato papà: lo scorso giugno, infatti, era nata Fortuna, la prima figlia che Ermal ha avuto insieme alla compagna Chiara Sturdà. Una gioia immensa, raccontata con discrezione e senza troppi riflettori. Eppure, proprio in questi giorni, un'intervista a Vanity Fair ha svelato qualcosa che nessuno immaginava. Ermal Meta ha sorpreso tutti rivelando che il suo percorso da padre era iniziato ben prima dell'arrivo di Fortuna.

La rivelazione di Ermal Meta: “Fortuna non è la mia prima figlia, sono diventato papà già tre anni fa” - Ermal Meta rivela in un'intervista che la piccola Fortuna Marie, nata a giugno 2024, non è la sua prima figlia. Lui e la sua compagna Chiara Sturdà sono diventati genitori già tre anni fa, quando hanno conosciuto le altre due figlie in un orfanotrofio in Albania. Non essendo sposati, non potevano adottarle, ma a giugno compiranno 18 anni e verranno in Italia a vivere con loro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

