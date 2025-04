UNICEF Ucraina a Kiev 3 bambini uccisi e almeno 6 feriti in terribili attentati

UNICEF. In Ucraina questa settimana sono cinque i bambini uccisi e ventidue i feriti. Munir Mammadzade: I bambini dell’Ucraina hanno bisogno di una pace vera e duratura“Secondo le notizie, (24 aprile ndr) nell’ultimo di una serie di attacchi in tutta l’Ucraina, nella capitale Kiev sono stati uccisitre bambini e altri sei sono stati feriti. Queste tragiche morti si aggiungono alle notizie di un altro bambino ucciso ieri a Kostyantynivka, di un ragazzo morto a Kherson in seguito a un precedente attacco e di almeno 16 bambini feriti questa settimana nel nord, nell’est e nel sud del Paese. Cosi esordisce il rappresentante UNICEF in Ucraina Munir Mammadzade in una nota stampa giunta il 25 aprile in redazione“Le immagini provenienti dal luogo dell’attacco di ieri a Kiev sono orribili. Abbiamo anche sentito i resoconti devastanti degli amici delle vittime, che si sono riuniti sul posto in stato di totale shock”. Leggi su Puntomagazine.it . Inquesta settimana sono cinque ie ventidue i. Munir Mammadzade: Idell’hanno bisogno di una pace vera e duratura“Secondo le notizie, (24 aprile ndr) nell’ultimo di una serie di attacchi in tutta l’, nella capitalesono statitree altri sei sono stati. Queste tragiche morti si aggiungono alle notizie di un altro bambino ucciso ieri a Kostyantynivka, di un ragazzo morto a Kherson in seguito a un precedente attacco e di16questa settimana nel nord, nell’est e nel sud del Paese. Cosi esordisce il rappresentanteinMunir Mammadzade in una nota stampa giunta il 25 aprile in redazione“Le immagini provenienti dal luogo dell’attacco di ieri asono orribili. Abbiamo anche sentito i resoconti devastanti degli amici delle vittime, che si sono riuniti sul posto in stato di totale shock”.

Su questo argomento da altre fonti

UNICEF/Ucraina: 6 bambini feriti nell’attacco a Kiev - Ucraina, ennesima notte di sangue: sei bambini feriti a Kyiv. Cresce l’allarme per gli attacchi alle aree civili 24 aprile 2025 – Ieri notte, secondo le notizie, 6 bambini sono rimasti feriti in un attacco ad un’area residenziale di Kyiv. Questo fa seguito ad una settimana di devastazione, con notizie di 1 bambino ucciso a Kherson e altri feriti in tutta l’Ucraina. Lo ripetiamo: fermate l’uso di armi esplosive sulle aree civili. 🔗puntomagazine.it

Trump ha un inviato speciale per l’Ucraina, Kellogg, ma con la Russia ci parla quello per il Medio Oriente. Nbc: «È troppo vicino a Kiev» - Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell’esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un’idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: “Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà”». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d’armi, la condivisione di informazioni di intelligence e le immagini satellitari solo dopo il via libera di Kiev ... 🔗open.online

Ucraina, Zelensky apre a una tregua di 30 giorni. Gli Usa ripristinano gli aiuti per Kiev: «Ora la palla è nel campo della Russia» - È durato oltre otto ore l’incontro tra Stati Uniti e Ucraina per i negoziati di pace. Ieri, lunedì 10 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato a Gedda, in Arabia Saudita, dove oggi ha incontrato la controparte americana. A rappresentare l’amministrazione di Donald Trump c’erano il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Per il governo di Kiev erano presenti, oltre a Zelensky, il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak e il ministro della Difesa Rustem Umerov. 🔗open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

UNICEF * UCRAINA: «A KIEV QUESTA SETTIMANA UCCISI TRE BAMBINI, ALMENO 6 FERITI IN TERRIBILI ATTENTATI; UNICEF/Ucraina: 6 bambini feriti nell’attacco a Kiev; Guerra Ucraina-Russia, le news del 25 aprile. Zelensky: “Presto incontri importanti per la pace”; La Direttrice generale dell'UNICEF Catherine Russell sugli attacchi di oggi in Ucraina. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ucraina: Unicef, “sei bambini feriti ieri notte nell’attacco a Kiev” - “Ieri notte, secondo le notizie, 6 bambini sono rimasti feriti in un attacco ad un’area residenziale di Kyiv. Questo fa seguito ad una settimana di devastazione, con notizie di 1 bambino ucciso a Kher ... 🔗agensir.it

Ucraina, il contro-piano di Kiev e Ue. Tregua incondizionata, poi trattativa su territori e garanzie di pace - Si parte dalla attuale linea del fronte. Sì ad accordo con Washington sui minerali e all'ingresso nell'Unione Europea. Non menzionato il «caso» Crimea ... 🔗corriere.it

Ucraina: Unicef, “quattro scuole danneggiate nell’attacco di ieri a Odessa” - “Ieri, durante l’attacco a Odessa, 4 scuole sono state danneggiate e più di 150 finestre sono in frantumi. Gli studenti devono passare all’apprendimento online – particolarmente difficile per 67 bambi ... 🔗agensir.it