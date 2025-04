Macron a funerali del Papa ma si limita alle esequie

funerali del Papa. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha fatto sapere in anticipo che oggi si limiterà a partecipare alle esequie di Francesco senza allargare lo sguardo. Arrivato a Roma nel pomeriggio di ieri accompagnato dalla moglie Brigitte e dai ministri di Interno e Difesa - Bruno Retailleau e Jean-Noel Barrot- il capo dell’Eliseo ha reso omaggio alla salma del Pontefice alle 18.Tra gli altri leader stranieri attesi in piazza San Pietro stamattina, ci sarà il primo ministro britannico, Keir Starmer, che farà parte della delegazione del Regno Unito insieme al principe William (e non a re Carlo III, che nel 2005 aveva fatto le veci della madre Elisabetta II ai funerali di Giovanni Paolo II).Quanto agli altri Paesi, la delegazione tedesca sarà composta dal cancelliere uscente, Olaf Scholz, insieme al presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier. Liberoquotidiano.it - Macron a funerali del Papa ma si limita alle esequie Leggi su Liberoquotidiano.it Nessun incontro diplomatico a margine deidel. Il presidente francese, Emmanuel, ha fatto sapere in anticipo che oggi si limiterà a parteciparedi Francesco senza allargare lo sguardo. Arrivato a Roma nel pomeriggio di ieri accompagnato dalla moglie Brigitte e dai ministri di Interno e Difesa - Bruno Retailleau e Jean-Noel Barrot- il capo dell’Eliseo ha reso omaggio alla salma del Pontefice18.Tra gli altri leader stranieri attesi in piazza San Pietro stamattina, ci sarà il primo ministro britannico, Keir Starmer, che farà parte della delegazione del Regno Unito insieme al principe William (e non a re Carlo III, che nel 2005 aveva fatto le veci della madre Elisabetta II aidi Giovanni Paolo II).Quanto agli altri Paesi, la delegazione tedesca sarà composta dal cancelliere uscente, Olaf Scholz, insieme al presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier.

