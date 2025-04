Torre Annunziata passi carrabili e stalli rosa Approvati i regolamenti

passi carrabili e degli stalli rosa destinati a donne incinte o con bambini di età inferiore ai due anni. Il Consiglio comunale ha approvato i regolamenti proposti dall'assessore alla Mobilità Daniele Carotenuto. I testi sono stati licenziati all'unanimità dopo il lavoro bipartisan, tra maggioranza e opposizioni, condotto dalla III Commissione consiliare presieduta dalla consigliera Nella Monaco."Con l'approvazione di questi regolamenti cominciamo a mettere ordine sulla viabilità nella nostra città – afferma l'assessore Daniele Carotenuto –Ci sono decine e decine di richieste di passi carrabili che non potevano essere evase senza un preventivo regolamento che facesse chiarezza sulla materia. Oggi, chi ha necessità di un passo carrabile sa esattamente come fare e quale procedura attuare.

