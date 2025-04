Chiariello Il Torino nelle ultime 10 gare ha perso solo 2 volte Ma lo scudetto si vince domani

Parma-Torino LE ULTIME | Torna Vogliacco, Man in panchina - "Non accetto che una squadra sia più motivata di noi a prescindere dall’obiettivo. La motivazione è fondamentale, si parte da lì, fa parte di un processo mentale. Nessuno di noi può essere più motivato". Lo dice Cristian Chivu in conferenza stampa. L'allenatore del Parma, assieme a questo... 🔗parmatoday.it

Parma-Torino LE ULTIME | Verso il 4-3-3 con Pellegrino che sfida Bonny - "Non accetto che una squadra sia più motivata di noi a prescindere dall’obiettivo. La motivazione è fondamentale, si parte da lì, fa parte di un processo mentale. Nessuno di noi può essere più motivato". Lo dice Cristian Chivu in conferenza stampa. L'allenatore del Parma, assieme a questo... 🔗parmatoday.it

Lukaku decisivo in casa da sei partite. Il Torino ha perso solo due delle ultime dieci trasferte in Serie A (Opta) - Napoli e Torino si sfidano domenica sera al Maradona. Conte e Lukaku vorranno mantenersi in scia con l’Inter, che giocherà alle 15 (quindi prima ndr) contro la Roma di Ranieri pure impelagata nella corsa ai posti validi per l’ingresso nel calcio che conta, quello europeo. Nel Toro sarà titolare Eljif Elmas, eroe tra gli altri dello scudetto del Napoli di Spalletti. Il sito di statistiche Opta, poi riportato da Eurosport, come sempre ha analizzato la gara raccogliendo delle interessanti pillole sulle due compagini. 🔗ilnapolista.it

