Silvio Berlusconi la vera storia del fazzoletto di Onna

Onna, nell'Abruzzo aquilano, il 25 aprile di sedici anni fa, si svolgeva una commemorazione nella commemorazione: delle vittime innocenti della barbarie nazista e di quelle altrettanto innocenti della furia degli elementi. Silvio Berlusconi aveva scelto quel luogo-non luogo per celebrare la Festa della liberazione, in un appuntamento che non aveva nulla della festa e ambiva a tentare di liberare dalle angosce e dal dolore scatenati da quel maledetto terremoto dell'Aquila. Tra quelle montagne, nel 1943, erano passate tragedie e riscatto, oppressioni e speranza. Dal palco Berlusconi lanciò parole di conciliazione e di concordia nazionale, di condivisione, di superamento delle passioni politiche e degli asti passati e presenti. Le macerie morali dei tempi di guerra e le macerie materiali del 2009, le offese dell'uomo e quella della Natura. Ambedue spietate.

