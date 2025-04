Morosità pregresse termine per sottoscrivere il Piano di rientro entro il 10 maggio

Morosità pregresse sono stati contattati e possono ora firmare il Piano di rateizzazione con il concessionario Assoservizi.Questo passaggio è necessario per ottenere il contributo di solidarietà previsto, che aiuterà a saldare gli arretrati dei canoni di locazione ERP. Il finanziamento ottenuto dal Comune è di 174.481 euro, a beneficio di 57 domande.Il contributo coprirà fino all’80% della Morosità (con importi tra 1.000 e 5.000 euro) e ha l’obiettivo di reinserire in un percorso di regolarità gli assegnatari che hanno avuto difficoltà temporanee.Il termine ultimo per sottoscrivere il Piano di rientro è il 10 maggio 2025. Chi non rispetterà la scadenza perderà il diritto al beneficio. Anteprima24.it - Morosità pregresse: termine per sottoscrivere il Piano di rientro entro il 10 maggio Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Avellino – settore Politiche abitative – informa che gli assegnatari ammessi al bando regionale per il pagamento dellesono stati contattati e possono ora firmare ildi rateizzazione con il concessionario Assoservizi.Questo passaggio è necessario per ottenere il contributo di solidarietà previsto, che aiuterà a saldare gli arretrati dei canoni di locazione ERP. Il finanziamento ottenuto dal Comune è di 174.481 euro, a beneficio di 57 domande.Il contributo coprirà fino all’80% della(con importi tra 1.000 e 5.000 euro) e ha l’obiettivo di reinserire in un percorso di regolarità gli assegnatari che hanno avuto difficoltà temporanee.Ilultimo perildiè il 102025. Chi non rispetterà la scadenza perderà il diritto al beneficio.

Cosa riportano altre fonti

Morosità pregresse alloggi popolari ad Avellino: pronti 175.000 euro per 57 famiglie - Il Comune di Avellino tende la mano agli inquilini degli alloggi popolari in difficoltà nel pagamento delle morosità pregresse accumulate sui canoni di locazione. L’ente di Piazza del Popolo ha ottenuto, infatti, ben 174.481 euro per il finanziamento delle 57 domande ritenute idonee ed... 🔗avellinotoday.it

Morosità pregresse, dal Comune 175.000 euro per 57 famiglie - Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune di Avellino tende la mano agli inquilini degli alloggi popolari in difficoltà nel pagamento delle morosità pregresse accumulate sui canoni di locazione. L’ente di Piazza del Popolo ha ottenuto, infatti, 174.481 euro per il finanziamento delle 57 domande ritenute idonee ed ammissibili sull’Avviso regionale per l’Assegnazione del contributo a sostegno del pagamento della morosità pregressa degli assegnatari ERP. 🔗anteprima24.it

Cina: presidente Bosch, si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione - Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un panorama industriale globale in continua evoluzione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063088/6063088/2025-04-04/cina-presidente-bosch-si-manterra-impegno-a-lungo-termine-verso-paese-hub-di-innovazione Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morosità pregresse: termine per sottoscrivere il Piano di rientro entro il 10 maggio; Voltura dell'utenza idrica: le morosità pregresse lasciate dal precedente utente devono essere imputate al nuovo titolare?; Sfratti ‘incolpevoli’: fino al 14 novembre bando regionale per incentivi a proprietari; Voltura e morosità del servizio idrico. Come può tutelarsi il nuovo proprietario?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne