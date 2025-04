È morta Virginia Giuffre l’accusatrice di Epstein e del principe Andrea si è suicidata

Virginia Giuffre, principale accusatrice di Jeffrey Epstein e del principe Andrea, è morta suicida all'età di 41 anni nella sua casa in Australia. La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso una dichiarazione inviata all'agenzia Afp dal suo agente. "È con il cuore spezzato che annunciamo che Virginia è mancata la scorsa notte nella sua fattoria nell'Australia Occidentale", ha dichiarato la famiglia, sottolineando che la donna si è tolta la vita dopo anni di sofferenze dovute alle violenze sessuali e al traffico di esseri umani subiti. Giuffre, cittadina americano-australiana, era nota per essere la principale accusatrice di Jeffrey Epstein, il finanziere americano morto per un misterioso e apparente suicidio nel 2019 mentre era in carcere a New York, accusato di sfruttamento sessuale di minori.

Morta suicida Virginia Giuffre, principale accusatrice di Epstein: “Insopportabile il peso dell’abuso” - La donna era una delle principali accusatrici di Jeffrey Epstein Virginia Giuffre, figura centrale nella denuncia contro il magnate Jeffrey Epstein, è morta suicida all’età di 41 anni. La tragedia è avvenuta nella sua fattoria a Neergabby, in Australia Occidentale, dove viveva da alcuni anni. Il comunicato della famiglia: “Ha combattuto tutta la vita” La famiglia di Virginia ha confermato la notizia con un comunicato diffuso da NBC News, in cui ha espresso un dolore profondo:“È con il cuore spezzato che annunciamo che Virginia è mancata la scorsa notte. 🔗dayitalianews.com

Virginia Giuffré, simbolo della lotta contro Epstein è morta - La 41enne americana, simbolo internazionale nella battaglia contro lo sfruttamento sessuale, si è tolta la vita nella sua fattoria australiana. I parenti la ricordano per il suo “incredibile coraggio” e “spirito amorevole”, qualità che l’hanno resa una figura di riferimento per molte altre vittime. Il suo avvocato, Sigrid McCawley, ha espresso profondo dolore per la perdita, definendo Virginia “una cara amica” e “una paladina delle vittime”, sottolineando come il suo esempio l’abbia ispirata a proseguire nella lotta contro gli abusi. 🔗thesocialpost.it

