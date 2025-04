Sulle orme di Iside nasce l’associazione ISIDIS ROUTE

di Fiorella FranchiniL’è un progetto nato con l’obiettivo di ricostruire, su basi storiche, antropologiche e religiose, l’itinerario culturale legato al culto della dea. Dall’Egitto i suoi riti si diffusero prima in Campania e a Roma, per poi estendersi a tutto l’Impero romano, lasciando significative testimonianze in molte località d’Italia e d’Europa.riunisce una comunità multidisciplinare composta da studiosi delle religioni, ricercatori, filologi, musicologi, archeologi, operatori del turismo esperienziale, rievocatori storici, artisti, scrittori, giornalisti, blogger, artigiani. Tutti uniti da un obiettivo comune: coinvolgere attivamente territori e istituzioni nella scoperta e nella valorizzazione del patrimonio archeologico, condividendo al contempo la ricchezza culturale dell’antico Egitto e dei Paesi del Mediterraneo.