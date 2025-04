Mostre a Caserta le foto storiche della Reggia liberata

Caserta ricostruisce con fotografie e documenti l’occupazione militare alleata della Reggia in cui fu firmata la resa tedesca il 29 aprile 1945Quattro anni cruciali per la storia nazionale si riflettono nelle vicende della Reggia di Caserta, che fu sede del Quartier generale alleato per il Settore Mediterraneo.L’esposizione “La Reggia liberata. L’occupazione militare alleata, la resa tedesca, la restituzione all’Italia (1943-1947)” si inserisce nelle celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione. Meno noto è un altro anniversario, quello della cosiddetta “Resa di Caserta”, atto con cui si sancì la fine della Seconda guerra mondiale in Italia, costituendo il prodromo della fine della guerra in Europa, firmato il 29 aprile 1945 nella Reggia. Leggi su Ildenaro.it Dal 30 aprile al 2 settembre una mostra dell’Archivio di Stato diricostruisce congrafie e documenti l’occupazione militare alleatain cui fu firmata la resa tedesca il 29 aprile 1945Quattro anni cruciali per la storia nazionale si riflettono nelle vicendedi, che fu sede del Quartier generale alleato per il Settore Mediterraneo.L’esposizione “La. L’occupazione militare alleata, la resa tedesca, la restituzione all’Italia (1943-1947)” si inserisce nelle celebrazioni per gli 80 anniLiberazione. Meno noto è un altro anniversario, quellocosiddetta “Resa di”, atto con cui si sancì la fineSeconda guerra mondiale in Italia, costituendo il prodromofineguerra in Europa, firmato il 29 aprile 1945 nella

