L’ira del Lecce contro la Lega la trasferta a Bergamo è in dubbio

contro l’Atalanta. Ecodibergamo.it - L’ira del Lecce contro la Lega, la trasferta a Bergamo è in dubbio Leggi su Ecodibergamo.it IL CASO . Cresce l’irritazione per la data del recupero. La squadra non si è allenata: sabato potrebbe non partire per giocarel’Atalanta.

