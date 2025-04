La bara a terra e sopra il libro dei Vangeli San Pietro stracolma dà ultimo addio a papa Francesco Diretta

Pietro a Castel Sant'Angelo. Re: "Il suo pontificato ha toccato menti e cuori" Ilgiornale.it - La bara a terra e sopra il libro dei Vangeli. San Pietro stracolma dà l'ultimo addio a papa Francesco | Diretta Leggi su Ilgiornale.it Zelensky vede Trump in Vaticano. In prima fila Meloni e Mattarella e oltre 200mila persone da piazza Sana Castel Sant'Angelo. Re: "Il suo pontificato ha toccato menti e cuori"

Le notizie più recenti da fonti esterne

La bara del Papa in basilica a terra, non sul catafalco - La bara di Papa Francesco nella basilica vaticana è stata deposta davanti all'Altare della Confessione. E su una piccola pedana leggermente inclinata, posta su un tappeto a terra, e non sul catafalco come è sempre avvenuto nel passato. Sono state in questo senso rispettate le volontà del Papa. 🔗quotidiano.net

Grida a squarciagola, disegna un crocifisso per terra e ci si sdraia sopra. La folle esultanza di Dedura-Palomero - L’esultanza priva di contegno di Diego Dedura-Palomero, per molti, è stata davvero esagerata e irrispettosa. Il tennista tedesco è diventato il primo nato nel 2008 a vincere un match ATP, grazie al ritiro per infortunio di Denis Shapovalov, numero 29 al mondo, al torneo di Monaco di Baviera sul punteggio di 7-6, 3-0. Al termine dell’incontro, Dedura-Palomero non è riuscito a contenere il proprio entusiasmo e ha esultato senza freni: un grande urlo liberatorio e un crocifisso disegnato con il piede sulla terra rossa su cui poi si è steso esausto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Madre Teresa: “Solo una voce si eleva sopra la terra” - La preghiera è qualcosa che va ben oltre la ripetizione di semplici parole, questo è un pensiero radicato nella storia della cristianità grazie anche all’insegnamento di Madre Teresa di Calcutta: per la Santa, è la voce stessa di Cristo, che si eleva in alto. Il pensiero di Madre Teresa ci invita a riscoprire l’essenza della ... Leggi tutto L'articolo Madre Teresa: “Solo una voce si eleva sopra la terra” proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Cosa riportano altre fonti

L'ultimo saluto a Papa Francesco, 200 mila fedeli presenti ai funerali. Chiusa Piazza San Pietro - Giovanni Battista Re: “Ho nel cuore la sua immagine tra la folla a Pasqua”; Tutto quello che c'è da sapere sui funerali di Papa Francesco; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco; L’ultima udienza di Francesco. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online