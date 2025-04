25 aprile i cortei della vergogna padroni della piazza

della Resistenza per deporre una corona di fiori con la scritta "Ai caduti per la resistenza antifascista e antisionista". È a questo punto che sbuca il vessillo verde del Movimento Islamico di Resistenza, con tanto di scritta in arabo.«Vogliamo riappropriarci di una piazza della Resistenza che voleva essere strumentalizzata con bandiere dello Stato sionista e ucraine, due Stati che nel 1945 non esistevano», arringano i manifestanti. In piazza, l'unico partito presente sarà Fratelli d'Italia, con una propria delegazione e la senatrice Ester Mieli in prima linea.Da una parte bandiere italiane e inno di Mameli, dall'altra bandiere palestinesi e urla sguaiate («assassini, assassini»).

