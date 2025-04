David Beckham La mia nuova vita da stilista E ho idee per il futuro riguardo a uno sport…

David Beckham: «La mia nuova vita da stilista. E ho idee per il futuro riguardo a uno sport.» La nuova vita di David Beckham – o per meglio dire, una delle tante che attraversa dopo il ritiro dal calcio agonistico, lo vede impegnato nel ruolo di stilista. L’ex centrocampista dell’Inghilterra, icona globale del calcio, l’ha . Calcionews24.com - David Beckham: «La mia nuova vita da stilista. E ho idee per il futuro riguardo a uno sport…» Leggi su Calcionews24.com : «La miada. E hoper ila uno sport.» Ladi– o per meglio dire, una delle tante che attraversa dopo il ritiro dal calcio agonistico, lo vede impegnato nel ruolo di. L’ex centrocampista dell’Inghilterra, icona globale del calcio, l’ha .

Approfondimenti da altre fonti

“Ho detto la verità sulla mia storia con David Beckham. Poi ho scoperto che mi usava”: torna a parlare l’ex amante e assistente Rebecca Loos - Il matrimonio tra David Beckham e sua moglie Victoria torna a tremare. In una recente intervista rilasciata a “60 Minutes Australia”, andata in onda domenica 30 marzo, l’ex assistente personale e presunta amante di David, Rebecca Loos, ha ribadito di essere “rimasta fedele alla verità”, di “non aver mai esagerato” e di “non aver mai mentito su nulla”. La relazione tra i due risalirebbe a venti anni fa, durante la permanenza del calciatore al Real Madrid nel 2003. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Ora sono in pace. Non l’avevo mai trovata prima nella vita”: trovato morto Craig Ainsworth, l’ex bodyguard di David Beckham - Craig Ainsworth, ex Royal Marine con servizio in Afghanistan e noto per aver lavorato come guardia del corpo di David e Victoria Beckham, è morto in Spagna. La conferma è giunta dalla madre, Sally, tramite un post sui social media. Era stata proprio lei, Sally Ainsworth, a lanciare un appello per la scomparsa del figlio, il quale soffriva di Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) e aveva lasciato un enigmatico messaggio sui social network prima di far perdere le sue tracce. 🔗ilfattoquotidiano.it

“I Maneskin? Lavoravo così tanto che mi sentivo un robot, ero diventato triste. Ma la colpa è solo mia”: Damiano David si racconta a cuore aperto - “Lavoravo così tanto che non mi rendevo nemmeno conto che mi stavo trascurando“. Damiano David si apre a proposito dell’esperienza con i Maneskin, la band che gli ha dato la fama mondiale e che al momento è in pausa. Uno stop che sta consentendo ai suoi membri di sperimentare percorsi solisti, proprio come Damiano che si prepara a lanciare un album di inediti (anticipato da un paio di singoli e un terzo in arrivo nelle prossime ore) e che nei prossimi mesi si imbarcherà in un world tour. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

