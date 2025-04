Politica e cultura napoletana in lutto per la morte di Nicola Rivelli in settimana i funerali

Un infarto fulminante ha stroncato il 24 aprile Nicola Rivelli, politico di lungo corso ed ex deputato della Repubblica Italiana. Aveva 69 anni. Rivelli si trovava nella sua abitazione a Posillipo, quartiere affacciato sul Golfo di Napoli che amava profondamente.Lunedì 28 aprile l'autopsia di rito e la prossima settimana i funerali, a Napoli.Nato nel capoluogo campano il 2 dicembre 1955, aveva intrapreso giovanissimo la carriera Politica tra le fila del Movimento Sociale Italiano, per poi proseguire il suo percorso in Alleanza Nazionale e infine in Forza Italia. Laureato in Economia e Commercio, Rivelli si era affermato anche come imprenditore dinamico e artista apprezzato.La sua esperienza parlamentare si è sviluppata negli anni Novanta: eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 1994 nella circoscrizione Campania 1 (collegio Napoli Arenella), fu riconfermato nel 1996 nel collegio Napoli Pianura.

