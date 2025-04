La stagione di intrighi e veleni che portò allo spareggio scudetto che l’Inter perse contro il Bologna Athletic

spareggio per la vittoria dello scudetto. In Serie A è accaduto solo una volta, nel 1964, quando ad affrontarsi furono i nerazzurri contro il Bologna. Athletic racconta la stagione turbolenta di quel Bologna che alla fine riuscì a trionfare: Solo una volta lo scudetto si è assegnato con lo spareggio. Nella stagione 1963-64 il campionato fu una corsa a tre tra Bologna, Milan e Inter. La squadra di Bernardini affrontò i campioni d'Europa del Milan e la Grande Inter di Helenio Herrera, campioni in carica. Milan e Inter avevano in squadra i campioni del mondo Jair da Costa (Inter) e Jose Altafini (Milan), il vincitore del Pallone d'Oro 1960 Luis Suarez (Inter); il Bologna aveva vinto una Coppa Italia e la Mitropa Cup torneo di calcio tra squadre dell'impero austro-ungarico.

