Liberoquotidiano.it - Andrea Vianello lascia la Rai, il Pd strilla: "Colpa della Meloni"

la Rai nel giorno del suo 64esimo compleanno. Le ali sinistre di Saxa Rubra, dal cdr del Tg3 al membro del cda Roberto Natale (stranamente assente l’eco di Usigrai) sollevano peana per coprire (con difficoltà) un particolare macroscopico: l’assenza sempre più evidente del Partito Democratico che preferisce abbaiare alla luna anziché operare, come politica comanda, nel dibattito ancora pienamente in corso sull’assegnazione delle direzioni. In ballo c’è ancora quella di Radio 3, per la quale era circolato peraltro proprio il nome di, e ben 30 vicedirezioni da assegnare sulle quali, ad oggi, però, il Pd non compare nemmeno tra gli spifferi dei corridoi. Una serie di incroci sbilenchi che devono aver fatto maturare ala decisione dire.A rendere pubblica la notizia, tramite un post su X è stato lo stesso giornalista romano che esce con la signorilità che gli è sempre stata riconosciuta dal pubblico e dai colleghi.