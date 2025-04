Infortunio Neres rientro previsto poco prima della conclusione del campionato di Serie A

Neres salterà certamente le prossime tre partite di campionato che vedrà impegnata la sua squadra nella volata finale a causa di una lesione al muscolo soleo che si è rivelata più seria del previsto. L'esterno offensivo brasiliano, ex Ajax, era già da tempo ai margini.

