S OIL porta l’olivicoltura sannita a OlivityMed 2025

porta l’eccellenza sannita nel cuore del Parco Nazionale del Cilento Da sabato 26 a lunedì 28 aprile 2025 S.OIL parteciperà alla seconda edizione della rassegna delle Eccellenze dell’Olio e dei Sapori . ContinuaL'articolo S.OIL porta l’olivicoltura sannita a OlivityMed 2025 proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - S.OIL porta l’olivicoltura sannita a OlivityMed 2025 Leggi su Fremondoweb.com Comunicato Stampa Innovazione, territorio e qualità: il progetto S.OILl’eccellenzanel cuore del Parco Nazionale del Cilento Da sabato 26 a lunedì 28 aprileS.OIL parteciperà alla seconda edizione della rassegna delle Eccellenze dell’Olio e dei Sapori . ContinuaL'articolo S.OILproviene da Fremondoweb.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tenta di sfondare la porta dello studio di fisioterapia, ancora ladri in azione - TRIESTE - Alto, capelli curati, indossa abiti distinti e scarpe alla moda. E' questo l'identikit della persona sulla quarantina che, qualche minuto dopo la mezzanotte, ha tentato di sfondare l'ingresso di uno studio di fisioterapia in via Madonna del mare. L'uomo, come si può vedere dal video che... 🔗triesteprima.it

Il Quartiere di Porta Santo Spirito conferma e rinnova la fiducia a Elia Pineschi, Elia Taverni e Niccolò Pineschi - Arezzo, 10 aprile 2025 – Il Quartiere di Porta Santo Spirito conferma e rinnova la fiducia a Elia Pineschi, Elia Taverni e Niccolò Pineschi Il Consiglio Direttivo del Quartiere di Porta Santo Spirito comunica il rinnovo della fiducia nei confronti dei giostratori Elia Pineschi, Elia Taverni e Niccolò Pineschi, che continueranno il proprio percorso all’interno della squadra gialloblù fino alle competizioni del 2028 comprese. 🔗lanazione.it

Tenere la porta aperta per i Fratelli tutti. Il ricordo dell’imam Pallavicini - Il direttore generale Salim Al Malik dell’Icesco, l’organizzazione del mondo islamico per l’educazione, la scienza e la cultura, mi ha trasmesso un messaggio di cordoglio esprimendo la sua tristezza per la scomparsa di Papa Francesco e ricordando la sua testimonianza e impegno per i valori universali, per la santità della vita, il rispetto della dignità umana e i suoi appelli per la pace e per la cessazione dei conflitti. 🔗formiche.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

S.OIL porta l’olivicoltura sannita a OlivityMed 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

S.OIL porta l’olivicoltura sannita a OlivityMed 2025 - Dal 26 al 28 aprile il progetto per la gestione sostenibile dell’olivicoltura sarà protagonista al Castello di Rocca Cilento, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento ... 🔗fremondoweb.com