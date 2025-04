Tradimento batte Fuochi d artificio volano le storie di Quarto Grado

Fuochi d'artificio, con Carla Signoris e Bebo Storti, raccogliere una media di 2.011.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 la serie turca Tradimento ha siglato invece il 14.9% di share pari a una media di 2.301.000 appassionati, vincendo la serata. Su Rai2, il film Diabolik - Ginko all'attacco!, con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci, raggiunge il 4.9% di share pari a una media di 802.000 spettatori. Su Rai3 lo speciale de Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano, dedicato al 25 aprile, ha segnato una media di 607.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Rete4, le storie di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno totalizzato una media di 1.

