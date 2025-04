Sabatini Il Napoli combatte ma dare l’Inter per spacciata è un azzardo

Sabatini: “Il Napoli combatte, ma dare l’Inter per spacciata è un azzardo” Il dirigente sportivo, Walter Sabatini, è intervenuto per commentare la situazione . L'articolo Sabatini: “Il Napoli combatte, ma dare l’Inter per spacciata è un azzardo” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Sabatini: “Il Napoli combatte, ma dare l’Inter per spacciata è un azzardo” Leggi su Forzazzurri.net CalcioBox –: “Il, maperè un” Il dirigente sportivo, Walter, è intervenuto per commentare la situazione . L'articolo: “Il, maperè un” proviene da ForzAzzurri.net.

Su questo argomento da altre fonti

Napoli, Scudetto: non tutto è perso per Sabatini e Cabrini - Il Napoli fa un altro passo falso a Venezia. Lo 0-0 al Penzo complica i piani di Conte per la lotta Scudetto. Walter Sabatini, dirigente sportivo, e Antonio Cabrini, ex difensore, sono intervenuti a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Di seguito gli interventi dei due ospiti alla trasmissione sportiva della radio napoletana. Napoli, Sabatini: “Non è tutto perso” Così il dirigente: “Non è tutto perso, ci sono 9 partite da qui alla fine. 🔗terzotemponapoli.com

Sabatini svela il retroscena: «Mazzocchi in lacrime per il Napoli» - Sabatini svela il retroscena: «Mazzocchi in lacrime per il Napoli»"> Walter Sabatini, ex dirigente della Salernitana, ha raccontato un toccante retroscena legato al trasferimento di Pasquale Mazzocchi al Napoli. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, il dirigente ha rivelato un momento molto emotivo vissuto con il calciatore. «È un calciatore fortissimo, è umanamente un campione. 🔗napolipiu.com

ESCLUSIVA IN – Sabatini: «Napoli-Inter non decisiva! Castro un crotalo». Ed esalta Paz - Sabatini, storico dirigente sportivo anche con un passato all’Inter, ha tenuto un’intervista esclusiva su Inter-News.it. Le sue parole su Napoli-Inter, ma anche sui due argentini legati al mercato nerazzurro: Santiago Castro e Nico Paz. Sabatini, Napoli-Inter, che partita sarà? Sarà una partita spettacolare, bellissima, tra due squadre che inorgogliscono il calcio italiano. Sono le due squadre migliori che la Serie A può offrire; quindi, mi aspetto uno spettacolo vero e proprio. 🔗inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Sabatini: Posso assicurarvi una cosa sul Napoli nella lotta Scudetto; Sabatini: «Con Mourinho la Roma si è abituata a combattere ogni partita come una guerra»; Sabatini: «Avrei voluto essere lì a combattere»; Belotti, il fratello in prima linea a combattere il Coronavirus: Cucino per 150 persone, è dura ma sono orgoglioso. Futuro Andrea? Lui ama il Torino. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sabatini: "Vi dico perché il Napoli di Antonio Conte vincerà lo scudetto" - Walter Sabatini ... sono imbattuti non sono imbattibili. Il Napoli dovrà fare una gara accorta e non sbilanciarsi troppo. Sarà una gara combattuta. La Juventus non viene da un gran momento ... 🔗msn.com

Sabatini sulle parole di Conte: "Sono scioccato. Atto egoistico e ingiusto verso il Napoli" - Continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte, tecnico del Napoli, nella conferenza stampa della viglia del match contro il. 🔗tuttomercatoweb.com

Sabatini: "Conte sta facendo un miracolo al Napoli? La verità è un'altra" - Dopo la vittoria senza patemi del Napoli contro l'Empoli, è arrivata la disamina di Sandro Sabatini in un video pubblicato sul suo canale Youtube: "Lukaku contro l'Inter, Antonio Conte contro l ... 🔗areanapoli.it