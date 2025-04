Breve incontro Trump Zelensky a Roma

Trump e quello ucraino Zelensky si sono incontrati Brevemente prima del funerale di Papa Francesco, secondo quanto riferito a Sky News da fonti vaticane e confermato dal portavoce di Zelensky. I due leader avrebbero deciso anche di incontrarsi più tardi oggi, dopo il funerale, hanno aggiunto le fonti. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 10.44 Il presidente americanoe quello ucrainosi sono incontratimente prima del funerale di Papa Francesco, secondo quanto riferito a Sky News da fonti vaticane e confermato dal portavoce di. I due leader avrebbero deciso anche di incontrarsi più tardi oggi, dopo il funerale, hanno aggiunto le fonti.

Manovre di avvicinamento tra von der Leyen e Trump: l’Ue non esclude «un breve incontro» dopo il funerale del Papa - Non c’è nulla di confermato «al momento» e lo scopo del viaggio a Roma di Ursula von der Leyen sabato «è davvero il funerale di Papa Francesco». Ma a Bruxelles non si esclude comunque che in quella occasione possa esserci un contatto tra la presidente della Commissione Ue e Donald Trump. A dirlo è stata la portavoce capo Paula Pinho, durante un briefing con la stampa. «Stiamo valutando la possibilità di incontrarci», ha spiegato, chiarendo che per ora si tratta solo di un’ipotesi. 🔗secoloditalia.it

