Dilei.it - Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti. De Martino: “Il bello di questo programma”

Leggi su Dilei.it

Oggi martedì 28 gennaio 2025 torna Stefano Desu Rai2 con, tra i programmi più amati e seguiti. La nuova edizione del comedy show si preannuncia scoppiettante e con un cast di rilievo, tra cui Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Lo show va in onda per dieci puntate e ciascuna presenta un tema diverso: vediamo glie ledella puntata di28 gennaio didella puntata del 28 gennaioStefano Deè ormai tra i conduttori di punta della Rai. Dopo il grande successo ottenuto con Affari Tuoi, in cui ha superato il record di 7 milioni di telespettatori, è pronto per una nuova edizione di. Il conduttore è ormai impegnatissimo e farà la spola tra Rai1 e Rai2, ma lui “si annoia” e necessita di continui stimoli creativi.