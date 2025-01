361magazine.com - Sol De Janeiro: l’ossessione beauty di Tiktokers e Generazione Z amplia una delle linee più amate. I dettagli

SOL DELA LINEA DELÍCIA DRENCH CON TRE NUOVI PRODOTTI: OLIO DOCCIA NUTRIENTE, JET SET E RIO DEO. ED È GIÀOBSESSION!Sol de, il brand dedicato alla cura del corpo e all’autocelebrazione ispirata al calore brasiliano, è lieto di annunciare la nuova campagna BE IN TOUCH. BE DELICIOUS.Questo lancio segna l’espansione della linea Delícia Drench, con l’introduzione di tre nuovi prodotti: l’Olio Doccia Nutriente, il set da viaggio Jet Set Delícia Drench e il deodorante Rio Deo Cheirosa 59, che si aggiungono al Burro Corpo DelíciaDrench e alla Nebbia Profumata Cheirosa 59.L’Olio Doccia Delícia Drench è stato progettato come soluzione definitiva per la pelle secca e come primo passo verso una pelle idratata. Questa formula unica di olio-schiuma, arricchita con oltre il 50% di glicerina e un complesso di oli brasiliani, deterge delicatamente e nutre intensamente la pelle.