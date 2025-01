Sport.quotidiano.net - Roma: i cambi ribaltano la gara dopo un primo tempo di sofferenza

27 gennaio 2025 – C'è stata tanta, ma alla fine con la fortuna degli episodi e una grande reazione nel secondo, i giallorossi ce l'hanno fatta.276 giorni di attesa, da una trasferta di Udine a quella successiva, latorna alla vittoria in trasferta e in questo weekend di Serie A ha potuto festeggiare per la prima volta in stagione lontano dall'Olimpico. Al Bluenergy Stadium i capitoliniil vantaggio iniziale dell'Udinese e si impongono per 1-2 grazie a due rigori ottenuti e trasformati prima da Pellegrini e poi da Dovbyk. Due punti esclamativi da parte del leader carismatico della squadra, nonché capitano, e dal bomber della squadra, ma tante le risposte positive arrivate da tutti i protagonisti chiamati in casa. Lain campo isola molto bene i due fulcri della manovra Thauvin e Lucca e per questo riesce a prendere abbastanza presto le redini del gioco.