Perché Stella McCartney lascia il colosso del lusso LVMH

Nel pieno delle sfilate Haute Couture di Parigi è arrivata una notizia inaspettata: il ‘divorzio’ tra il conglomerato dele l’etichetta di. La stilista infatti riacquisterà la quota di minoranza detenuta danella sua Maison, riprendendosi di fatto il marchio.riacquista le quote daLa notizia è stata diffusa da Reuters al termine del primo giorno di sfilate parigine, e in seguito confermata da una dichiarazione di. Un secondo colpo di scena dopo quello del 2019, quando il brand di moda sostenibile fondato daavevato Kering per entrare nell’orbita di, figlia d’arte di Pauldei Beatles e di Linda, ha fondato la casa di moda che porta il suo nome nel 2001, coniugando la sua visione estetica a un profondo impegno verso l’ambiente.