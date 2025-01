Lanazione.it - Misericordia, l’appello: "Aiutateci ad acquistare una nuova ambulanza"

Un brutto incidente avvenuto nella zona di Borgo a Mozzano ha recentemente distrutto, completamente e senza appello, un importante mezzo delladi Gallicano e la confraternita si sta adoperando per provvedere con urgenza alla sua sostituzione. "Equipaggio salvo, fortunatamente, anche se un po’ ammaccato, ma dell’non è praticamente rimasto niente e non è possibile procedere a qualsiasi tipo di riparazione per rimetterla in carreggiata - spiega la situazione la governatrice delladi Gallicano, Cristiana Pinocci - . Siamo reduci da un anno con oltre 3.500 viaggi di servizio sanitario, oltre ai percorsi destinati al trasporto scolastico locale, compresi i comuni di Molazzana e Fabbriche di Vergemoli al bisogno e dei pazienti della Rsa Valle Verde, e questo rende già molto chiaro quanto sia fondamentale per il territorio la piena fruibilità del nostro parco mezzi.