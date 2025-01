Tutto.tv - Martina De Ioannon punge Gianmarco, nuovo tronista di UeD? Gesto inatteso

Leggi su Tutto.tv

In questi giorni è andata in onda la scelta diDea Uomini e Donne, la quale ha optato per Ciro Solimeno, rifilando un due di picche aSteri. Per quest’ultimo, però, è arrivata una bella consolazione, in quanto è stato scelto da Maria De Filippi comedel programma. Questa scelta era stata accolta di buon grado dache, nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, si era detta assolutamente favorevole a tutto ciò. In queste ore, però, attraverso i social è arrivata una mossa inattesa da parte della ragazza. La presunta stoccata dicontroper essere salito sul trono diDeha lanciato una stoccata aSteri per aver accettato subito la proposta di Maria De Filippi di salire sul trono di Uomini e Donne? Stando a quanto emerso da unsocial della ragazza pare proprio di sì.