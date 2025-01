Bergamonews.it - Lezioni di storia: al Donizetti Francesca Cenerini illustra Cleopatra

Bergamo. Avviata con grande successo – oltre 950 presenze – da Vito Mancuso, che ha offerto un inedito ritratto di Gesù, la seconda edizione di “di”, iniziativa ideata da Editori Laterza e realizzata in coproduzione con la Fondazione Teatroe con il sostegno di Cassa Lombarda, prosegue sabato 1° febbraio al Teatro(ore 11.00) nel segno di un’altra figura storica, ben aderente al tema dei “Ribelli”, scelto quest’anno per la rassegna:: la regina nemica di Roma è infatti il titolo della lezione di, docente diromana e di Epigrafia e istituzioni romane all’Università di Bologna. Proprio ladi Roma si interseca non solo con la vita dell’ultima regina della dinastia tolemaica e con i destini dell’Egitto, ma anche con le storie della Palestina, dell’Africa e dell’Asia.