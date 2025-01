Bergamonews.it - La vita è bella, Stasera tutto è possibile o Zack cane eroe? La tv del 28 gennaio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, martedì 28, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Blackout – Le verità nascoste”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il sospetto” e “La menzogna”.Mentre Natasha fugge dall’albergo con il taccuino, Lidia riesce a ferirla ad una gamba. Ma perché quel taccuino è così prezioso, tanto da rischiare laper averlo?Canale5 alle 21.30 trasmetterà il film “La”, con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi.L’ebreo Guido Orefice viene deportato insieme al figlioletto durante il periodo nazista: farà credere al figlio che stanno partecipando ad un gioco a premi, per ergli l’orrore del campo di concentramento.Su RaiTre alle 21.20 in occasione del Giorno della Memoria verrà proposta la visione del film “”. Il pastore tedescoviene separato dalla sua famiglia di origine ebrea quando vengono emanate le leggi di Norimberga.