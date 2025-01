Ilrestodelcarlino.it - La casa distrutta dalle fiamme. Promossa una raccolta fondi per aiutare mamma e figlia di 7 anni

Un incendio le distrugge la, la comunità si mobilità per aiutarla. Era il 3 gennaio scorso quando unacon unadi setteè rimasta senza abitazione, a San Marcello. Le, sprigionate da uno stanzino adibito a lavanderia, avevano sprigionato una densa nuvola di fumo che ha reso inutilizzabile tutte le cose custodite all’interno dell’appartamento che si trova in via Serra. Per quella, di nome Elisa, che si è data da fare tanto per gli altri in passate occasioni, è partita unasulla piattaforma Gofundme. E’ scoppiata tanta solidarietà per aiutarla e stanno arrivando donazioni per lei, di professione pedagogista, e la sua bambina che ha perso anche i suoi giochi. La raccontaè stata indetta da una amica, Evelina Cardinetti, ed è stata chiamata "Una persona speciale che ha bisogno d’aiuto.