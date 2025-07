Vecchi e l’Inter Under 23 | oggi inizia il primo raduno ufficiale!

Stefano Vecchi oggi inizierĂ i lavori con l’Inter Under 23, la seconda squadra nerazzurra. Visite mediche e raduno per tutti. FIRMA – Il progetto Inter U23 sta diventando finalmente realtĂ e parteciperĂ al prossimo campionato di Lega Pro. Stefano Vecchi ha firmato il contratto con l’Inter U23. Il vecchio mister della Primavera tornerĂ in nerazzurro e ha firmato il contratto che lo legherĂ al club per guidare l’Inter Under-23. Nella sua ultima esperienza ha portato il Vicenza ai playoff di Lega Pro ed ha chiuso il campionato con 73 punti. Gli allenamenti della squadra inizieranno a breve: oggi comincerĂ ad Appiano Gentile la stagione dei giocatori della seconda squadra meneghina. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Vecchi e l’Inter Under 23: oggi inizia il primo raduno ufficiale!

