Molla il Pd e sceglie FdI Eleonora Talli | Ammiro Meloni ho deciso dopo aver visto la sala vuota per Schlein e Gualtieri

"Carissimie, dopo una lunghissima e sofferta riflessione sono giunta a questa decisione, che ad oggi non posso non prendere, il mio passaggio alla rappresentanza di Fratelli d'Italia.". Inizia così il lungo post della consigliera del Municipio VII di Roma, Eleonora Talli, eletta tra anni fa nella fila del Pd. Delusioni, disinteresse, guerre intestine, poi la decisione della consigliera municipale di aderire a Fratelli d'Italia. Dal Pd a FdI, la decisione di Eleonora Talli. "Attacchi diretti, mancanza di comunicazione in tante situazioni e l'ultima provocazione, proprio oggi sono stata rimossa immotivamente dalle mie Commissioni di cui sono membro: Ambiente e Giubileo.

