Fuga da Alcaraz | la nuova classifica Atp di Sinner dopo Wimbledon Per restare numero 1 non può rallentare

Jannik Sinner 12.030. Carlos Alcaraz 8.600. Una distanza di 3.430 punti. È così che si presenta il ranking Atp al termine dello storico Wimbledon vinto dall’azzurro. Un torneo in cui l’altoatesino è riuscito ad aumentare il proprio vantaggio di ben 2.300 punti sullo spagnolo, numero 2 del mondo. E questo perché Sinner ha guadagnato 1.600 punti (nel 2024 si era fermato nei quarti di finale contro Daniil Medvedev), mentre Alcaraz non è riuscito a difendere la cambiale da 2mila punti che si portava sulle spalle, ed è stato costretto a cederne 700. La vittoria ai Championships è un esito indispensabile sulla strada di Sinner verso la chiusura dell’anno d a numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fuga da Alcaraz: la nuova classifica Atp di Sinner dopo Wimbledon. Per restare numero 1 non può rallentare

In questa notizia si parla di: alcaraz - sinner - wimbledon - fuga

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell’attuale versione giornaliera di TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport.

Sembrava averlo riacciuffato, invece no: "Fuga da #Alcaraz". #Sinner #Wimbledon Vai su X

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner vince la 138esima edizione di Wimbledon. Il numero uno del mondo riscatta la delusione del Roland Garros e si prende la rivincita su Carlos Alcaraz, campione in carica, nell’ultimo atto degli “Champio Vai su Facebook

Fuga da Alcaraz: la nuova classifica Atp di Sinner dopo Wimbledon. Per restare numero 1 non può rallentare; Rassegna stampa – Sinner, il tennista perfetto in fuga da Alcaraz; La fuga di van der Poel, il numero di Ben Healy a Vire Normandie: rivivi la tappa dall'onboard camera.

"The King", "Leggenda", "Sua maestà": i giornali italiani (e non solo) celebrano la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 - Il giorno dopo il trionfo del fuoriclasse italiano nella finale di Wimbledon con Alcaraz, ecco le prime pagine dei giornali italiani e di tutto il m ... eurosport.it scrive

Sinner conquista Wimbledon, come cambia il ranking dopo la vittoria in finale contro Alcaraz - Jannik ha scritto una nuova pagina di storia grazie al successo contro Carlos Alcaraz, secondo ... Come scrive msn.com