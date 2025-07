Mattinata rovente su Canale Italia con Massimo Martire | riflettori su anziani ed emigrazione

Un lunedì mattina all’insegna del dibattito acceso e della partecipazione popolare su Canale Italia, con Massimo Martire alla conduzione di un talk che ha subito infiammato le linee telefoniche e generato centinaia di messaggi da tutta Italia. Al centro della puntata, due temi cruciali per il presente e il futuro del Paese: l’invecchiamento della popolazione e l’emigrazione italiana. Tra gli ospiti in studio, Maria Brunella Stancato, presidente dell’associazione Anziani d’Italia, e Francesco Mannarino, giornalista della Gazzetta del Sud, hanno proposto un approfondimento attento e coinvolgente sul mondo degli anziani, o come simpaticamente definiti da una telespettatrice, dei “diversamente giovani”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Mattinata rovente su Canale Italia con Massimo Martire: riflettori su anziani ed emigrazione

In questa notizia si parla di: italia - canale - martire - anziani

In Italia Alfredo Schiavo, aperto un canale anche per Trentini - L’imprenditore sbarcato a Roma, era detenuto in Venezuela da cinque anni. Cirielli: “Grazie Maduro, ora auspichiamo che lo stesso valga per Alberto ”.

MEDIASET: LE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA IN ESCLUSIVA SU CANALE 5 E ITALIA 1 - Mercoledì 23 e giovedì 24 aprile torna la Coppa Italia con le gare di ritorno delle semifinali in esclusiva sulle reti Mediaset.

Coppa Italia Frecciarossa, Finale 2025 | Milan - Bologna, diretta tv e streaming Canale 5 ore 21 - Novanta minuti per scrivere un pezzo di Storia: Milan e Bologna si giocano la Coppa Italia Frecciarossa (diretta tv esclusiva Canale 5 ore 21) nella finalissima dell'Olimpico di Roma.

Da qualche settimana in Italia è tornata l'ondata di calore che può causare problemi di salute soprattutto negli anziani e in soggetti fragili. Ecco alcuni consigli del #ministerodellasalute, dipartimento di #protezionecivile per difendersi dalle eccezionali ondate d Vai su Facebook

L’estate informativa di Canale Italia. Un luglio ricco di ospiti e contenuti con Massimo Martire a Notizie Oggi; Curigliano, Nardo, Pantaleo, Mannarino, Stancato e Cinquegrana ospiti dal 12 al 14 luglio su Canale Italia.

Massimo Martire su Canale Italia: informazione, emozione e futuro in una mattinata ricca di contenuti - Una grande mattinata di informazione e approfondimento in diretta su Canale Italia con la conduzione di Massimo Martire, che ha saputo coniugare storie ... Da laprimapagina.it

Canale Italia: ad agosto nuovi volti e nuovi temi su “Notizie Oggi” con Massimo Martire - Al contrario, il programma "Notizie Oggi", condotto dal giornalista Massimo Martire, rilancia con una ... Riporta laprimapagina.it