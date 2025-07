Voglio aprire un centro per ragazzi con sindrome di Down

U n passato difficile segnato da errori e difficoltĂ ma anche il desiderio di ripartire e un sogno ben preciso: «A prire un centro per ragazzi con sindrome di Down». Achille Costacurta, 20 anni, figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari, ha scelto la Sicilia, Mondello nello specifico, per provare a ripartire. Nella provincia di Palermo, tra le onde del mare e un’accoglienza calorosa, ha trovato un rifugio dove ricostruire se stesso, lontano dall’«ansia» di Milano e dal peso di un cognome celebre. La sua storia, raccontata in un’intervista a Repubblica, è quella di un giovane che ha toccato il fondo ma che oggi sogna di aiutare gli altri. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Voglio aprire un centro per ragazzi con sindrome di Down».

