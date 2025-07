Il dolore di un padre finisce in tribunale

Intanto è solo un atto preliminare, un'iniziativa quasi "dovuta" della Procura di Civitavecchia che ha aperto un fascicolo sulla fine di Riccardo Boni, il diciassettenne morto nella buca di sabbia che lui stesso aveva scavato sulla spiaggia di Montalto di Castro. Il reato contestato è quello di omicidio colposo e toccherĂ eventualmente al padre di chiarire la propria posizione nei prossimi giorni. Sui social ovviamente la questione ha scatenato la solita faida tra guelfi e ghibellini, la tipica diatriba, spesso violentissima nei toni, che divide chi dĂ ragione da chi dĂ torto, chi è d'accordo con l'accusa e chi no. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il dolore di un padre finisce in tribunale

