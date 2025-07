Quasi 800 neonati sepolti in una fogna nella casa di suore in Irlanda | Nati fuori dal matrimonio

Sepolti senza nome, il corpicino di 796 neonati gettato in una fossa settica ormai in disuso e dimenticato. La loro unica colpa: essere nati fuori da una relazione coniugale. Dopo oltre sessant’anni, inizia uno tra i piĂą macabri scavi archeologici degli ultimi anni. A Tuam, nella contea irlandese di Galway, un’area di 5mila metri quadrati sarĂ messa sottosopra e penetrata fino a una profonditĂ di 2 metri per recuperare ciò che rimane di centinaia di scheletrini e per tentarne una identificazione che, a distanza di decenni, è un’impresa quasi disperata. Lì, prima di essere demolita nel 1961 e sostituita con un complesso residenziale, si erigeva la casa di cura per madri e bambini, gestita dall’ordine delle suore del Buono Soccorso. 🔗 Leggi su Open.online

