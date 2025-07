Rangers Qualiano via ai pre-allenamenti estivi | si riparte da entusiasmo e passione

Lunedì 14 e martedì 15 luglio i primi allenamenti estivi a porte aperte al Campo Santo Stefano. Qualiano, 14 luglio 2025 – La nuova stagione è alle porte e l’entusiasmo comincia a salire. La societĂ Rangers Qualiano ha annunciato con grande soddisfazione l’avvio dei pre-allenamenti estivi, in programma lunedì 14 e martedì 15 luglio, a partire dalle ore 18.00, presso il Campo Comunale Santo Stefano. Due giornate di calcio e passione che anticipano l’inizio della vera e propria preparazione pre-campionato. E la bella notizia per i tifosi è che le sessioni si svolgeranno a porte aperte: un’occasione per tornare a vivere da vicino l’emozione del campo, sostenere i propri beniamini e scoprire da subito i nuovi volti arrivati durante il mercato estivo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

