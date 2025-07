A Trigoria la parola d’ordine è una sola: fiducia. Nonostante l’attesa, i silenzi e le trattative ancora in corso, la Roma crede fortemente nei suoi obiettivi di mercato. Ricky Massara sta lavorando senza sosta per consegnare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi di una rosa ancora in costruzione, consapevole che tra le big italiane i giallorossi sono gli unici a non aver ancora ufficializzato un nuovo acquisto. Ma i nomi sono chiari, e portano entrambi in Brasile: Richard Rios e Wesley. Entrambi hanno già detto sì alla Roma. Il centrocampista del Palmeiras e il terzino del Flamengo hanno scelto il progetto giallorosso, accettando le condizioni contrattuali proposte e mettendo in standby ogni altra opzione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Wesley aspetta il via libera: distanza minima con il Flamengo