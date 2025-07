Survive | una disperata lotta per la sopravvivenza in una desertica apocalisse – Recensione

Julia e Tom si trovano insieme ai figli Cassie, adolescente, e Ben, poco piĂą che un ragazzino, in una crociera nei Caraibi a bordo di uno yacht. La loro vacanza da sogno viene scossa all’improvviso quando la primogenita, in videochiamata con il suo fidanzato, è testimone dall’altro lato dello schermo di alcune strane nuvole cariche di elettricitĂ , prima che la connessione salti definitivamente. In Survive la famiglia scoprirĂ ben presto che il nostro pianeta è stato vittima di un evento che non si ripeteva da centinaia di migliaia di anni, ovvero l’inversione dei poli terrestri. Prima la pioggia dei satelliti che cadono dallo spazio e poi il mare che si “sposta”, provocando l’arenamento dell’imbarcazione in un deserto appena nato, proprio lì dove prima vi era l’oceano, catapulteranno genitori e pargoli in un incubo ad occhi aperti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

