S ulle tribune del Centre Court, in una delle giornate piĂą attese di Wimbledon, l’attenzione si divide tra il match e i volti noti che occupano i posti d’onore. Basta uno zoom delle telecamere per far emergere un dettaglio sorprendente, le unghie. Non per eccessi o stravaganze, ma per la loro essenzialitĂ studiata. Come insegnano Kate Middleton, Nicole Kidman e Lila Moss, impeccabili come sempre. Icone – per tutte le generazioni – dello stesso silenzioso statement di bellezza: smalto trasparente, a effetto vetro perfettamente lucido. Kate Middleton brilla in blu royal e cappello di paglia per la finale di Wimbledon 2025 X Kate Middleton lancia lo smalto per l’Estate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Luce naturale sulle unghie per applaudire Sinner