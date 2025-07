Jaron Fox e Junone | sono i cani di Brescia che cercano una casa per l' estate

A volte ritornano: sono gli amici a quattro zampe ospiti del Canile Rifugio di Brescia che ancora stanno cercando una casa o una famiglia. Per il mese di luglio sono tre le adozioni del cuore segnalate dai volontari del canile di Via Girelli, ormai da 25 anni gestito dall'associazione SoS Randagi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Morena, Isadora e Zara: sono i cani di Brescia che cercano una famiglia - La primavera è ampiamente sbocciata, ormai manca poco più di un mese all'estate: cambiano le stagioni ma non gli appelli del canile Atar di Brescia, che anche a maggio rilanciano con le adozioni del mese per i cani ospiti della struttura di Via Orzinuovi che ancora stanno cercando una casa e una.

La tragedia in piscina a Castrezzato, ci sono i primi indagati. La Procura di Brescia avvia un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato - Brescia, 25 giugno 2025 – La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per fare chiarezza sulla morte del bimbo di quattro anni, residente a Rovato con la mamma, il papà e due sorelline, trovato esanime nel parco acquatico “Tintarella di Luna” di Castrezzato venerdì 20 giugno.

Comprare casa a Brescia e provincia? Prezzi più alti sul Garda ma nell’hinterland i valori sono cresciuti fino al 124% - Brescia – Sirmione, Desenzano e Ponte di Legno sul podio dei Comuni dove comprare casa costa di più, ma negli ultimi trent’anni sono stati i comuni dell’hinterland di Brescia ad avere una forte impennata.

Weekend in provincia di Brescia? Ti porto io, che sono di casa - MSN - Sapevi che la provincia di Brescia racchiude alcune delle Case Museo più affascinanti della penisola? Scrive msn.com