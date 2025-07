Francesco Starace all’Open Space a Roma | Che lo si comprenda o meno occorre una rivoluzione energetica

Il top manager che ha trasformato l’Enel in uno dei maggiori produttori mondiali nel settore delle rinnovabili sarĂ protagonista di Open Space, il prossimo 16 luglio a Roma. Ha condotto l’energia italiana nel terzo millennio. Ha realizzato, di fatto, la rivoluzione della clean energy, in un Paese tradizionalmente scettico sulle fonti rinnovabili e che, prima del suo arrivo, produceva piĂą del 50% dell’elettrico con centrali a carbone. Da CEO di Enel, Francesco Starace ha avuto un ruolo determinante nel guidare l’azienda nella progressiva uscita dalla produzione energetica da fonti fossili, investendo in tecnologie digitali e trasformandola in uno dei maggiori produttori mondiali di energia rinnovabile, nonchĂ© nel piĂą grande sistema di reti elettriche digitalizzate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

