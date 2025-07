Google conferma che Chrome OS potrebbe essere integrato in Android

Nel corso di un'intervista, Sameer Samat ha confermato che Google ha in programma di unire Chrome OS e Android L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google conferma che Chrome OS potrebbe essere integrato in Android

In questa notizia si parla di: google - chrome - android - conferma

