Trump missili contro Putin ma sarà l’Ue a pagare i Patriot

La crisi ucraina entra ennesimamente in una fase nuova, segnata da un fitto scambio diplomatico e mosse militari che delineano strategie più aggressive su entrambi i fronti. Kiev e Washington discutono un nuovo pacchetto di armi mentre Zelensky annuncia la visita del generale americano Kellogg. Trump prepara forniture inedite, che pagherà l’Europa, e torna a criticare Putin, dopo aver raccolto direttamente dal leader russo la minaccia di un’ escalation entro 60 giorni nelle regioni occupate. L’attacco ucraino della notte scorsa alla centrale di Zaporizhzhia ricorda che la guerra resta viva e insidiosa anche sul terreno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Trump, missili contro Putin ma sarà l’Ue a pagare i Patriot

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Trump ha fatto suo il ‘piano per la pace’ di Putin. Ma la convergenza tra i due non è nuova - Nei giorni dell’eredità spirituale di Francesco sull’importanza di umanizzare le relazioni, Trump ha presentato un “Piano di Pace per l’Ucraina”.

Trump dà del bugiardo a Putin e annuncia l'invio di missili Patriot all'Ucraina

